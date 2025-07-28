Переговоры между Таиландом и Камбоджей пройдут в Малайзии
28 июля 202504:31
Переговоры на высоком уровне по прекращению огня между Камбоджей и Таиландом пройдут в Малайзии, сообщил в соцсети X глава Госдепа США Марко Рубио.
Они пройдут в скором времени. Сотрудники госдепартамента уже находятся в Малайзии для содействия переговорам. Рубио отметил, что он и президент США Дональд Трамп продолжают взаимодействовать со своими коллегами из Камбоджи и Таиланда.
Ранее Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru