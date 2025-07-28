СМИ: Военнослужащий оштрафован на 2,5 млн рублей за похвалы ВСУ
В России Южный окружной военный суд снизил степень наказания прапорщику Сефербегу Гаджиеву, которого обвиняли в распространении ложной информации о ходе специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ».
5,5 года колонии было заменено штрафом на 2,5 млн рублей. Кроме того, Гаджиеву восстановили звание. Суд учел, что обсуждения, произошедшие в сентябре 2024 года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также были приняты во внимание признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства.
Ранее вокалиста группы Slaughter to Prevail был оштрафован за дискредитацию армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru