СМИ: Военнослужащий оштрафован на 2,5 млн рублей за похвалы ВСУ

5,5 года колонии было заменено штрафом на 2,5 млн рублей. Кроме того, Гаджиеву восстановили звание. Суд учел, что обсуждения, произошедшие в сентябре 2024 года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также были приняты во внимание признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства.

Ранее вокалиста группы Slaughter to Prevail был оштрафован за дискредитацию армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

