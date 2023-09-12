Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек.
По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса.
5 сентября он заявил, что украинская армия потеряла свыше 66 тысяч солдат с начала контрнаступления.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал полным провалом контрнаступление ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru