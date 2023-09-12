Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек.

По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».