Эксперт рассказал, что все средства на счете долгосрочных сбережений застрахованы

По его словам, для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Средства до 2,8 млн рублей на счете долгосрочных сбережений застрахованы. Максимальный размер гарантии дополнительно увеличивается на сумму переведенных в программу пенсионных накоплений и полученных от государства средств.

Также участники программы могут получить налоговый вычет. При желании пенсионные накопления можно перевести на счет долгосрочных сбережений.

Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», однако не стоит забывать, что без личных накоплений свободы на пенсии не будет, заявил НСН основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

