СМИ: Зеленский пал с демократического пьедестала, начав борьбу с НАБУ

Украинский президент Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Financial Times.

СМИ: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за действий против НАБУ

Таким образом, он пал с демократического пьедестала. По данным издания, глава государства разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от властей украинцы и их западные покровители. Политический кризис, начавшийся после лишения полномочий НАБУ, является серьезным.

Несмотря на решение Зеленского вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация пострадала как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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