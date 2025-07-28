Таким образом, он пал с демократического пьедестала. По данным издания, глава государства разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от властей украинцы и их западные покровители. Политический кризис, начавшийся после лишения полномочий НАБУ, является серьезным.

Несмотря на решение Зеленского вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация пострадала как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

