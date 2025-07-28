СМИ: Зеленский пал с демократического пьедестала, начав борьбу с НАБУ
Украинский президент Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Financial Times.
Таким образом, он пал с демократического пьедестала. По данным издания, глава государства разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от властей украинцы и их западные покровители. Политический кризис, начавшийся после лишения полномочий НАБУ, является серьезным.
Несмотря на решение Зеленского вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация пострадала как внутри страны, так и за рубежом.
Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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