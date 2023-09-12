Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу.

Он отметил, что граждане понимают, что их ожидает на фронте, но идут на это сознательно и добровольно, так как хотят защищать родину.