Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу.

Он отметил, что граждане понимают, что их ожидает на фронте, но идут на это сознательно и добровольно, так как хотят защищать родину.

Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине

Глава государства также прокомментировал ход украинского контрнаступления, отметив, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек. По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».

15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры