Путин и порты. Одесса и Николаев не ответят за подрыв Крымского моста
Капитан первого ранга Василий Фатигаров заявил в эфире НСН, что Россия надеется вернуться в зерновую сделку после выполнения ее условий, поэтому украинские порты уничтожать не будет.
Россия не будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины, так как может возобновить зерновую сделку после выполнения ряда условий, рассказал НСН капитан первого ранга, военный журналист Василий Фатигаров.
Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев делает все, чтобы Россия расторгла «зерновую сделку», чтобы «выйти из-под контроля российского ВМФ». После этого, по его словам, Киев будет делать все, чтобы спровоцировать со стороны Москвы удары по гражданским судам. В связи с этим он призвал уничтожать портовую инфраструктуру Украины, чтобы «туда никто не мог зайти». Фатигаров эту идею не поддержал.
«Президент России Владимир Путин сказал, что мы готовы возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены наши условия. Если мы уничтожим всю портовую инфраструктуру, сможет ли быть возобновлена зерновая сделка? Я просто верю российскому президенту. То есть, мы сделку приостанавливаем, но надеемся, что будут выполнены условия, тогда мы будем снова готовы в этой сделке участвовать. Они просто нас год обманывали, верить им уже не можем. Но уничтожать инфраструктуру было бы странно, президент говорит, что мы готовы присоединиться, и тут же мы уничтожаем инфраструктуру? Нет, наш президент так не делает», - объяснил он.
При этом он заверил, что военные возможности уничтожить портовую инфраструктуру у России есть, но ставить под удар гражданские объекты никто не планирует.
«Военные возможности у нас уничтожить инфраструктуру есть, но это наш русский мир, уничтожать там все подряд мы не будем. Мы бережем эту территорию. Я не вижу никаких оснований. Скорее всего, будут уничтожены какие-то объекты поблизости от Николаева, Одессы, это возможно. Как мы и раньше делали – казармы с иностранными наемниками, склады оружия. Гражданскую инфраструктуру уничтожать нет необходимости», - заключил собеседник НСН.
Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве отметили, что вывоз украинского продовольствия практически сразу после запуска сделки перестал быть гуманитарным, став коммерческим проектом, направленным на обслуживание «узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», передает «Радиоточка НСН».
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