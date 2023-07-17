Путин и порты. Одесса и Николаев не ответят за подрыв Крымского моста

Россия не будет уничтожать портовую инфраструктуру Украины, так как может возобновить зерновую сделку после выполнения ряда условий, рассказал НСН капитан первого ранга, военный журналист Василий Фатигаров.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев делает все, чтобы Россия расторгла «зерновую сделку», чтобы «выйти из-под контроля российского ВМФ». После этого, по его словам, Киев будет делать все, чтобы спровоцировать со стороны Москвы удары по гражданским судам. В связи с этим он призвал уничтожать портовую инфраструктуру Украины, чтобы «туда никто не мог зайти». Фатигаров эту идею не поддержал.