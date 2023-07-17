Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным черноморскую зерновую инициативу не дожидаясь его визита в республику, сообщает «Анадолу».

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В ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отлетом в Саудовскую Аравию он выразил мнение, что президент РФ хотел бы продолжения сделки.

«Я считаю, что президент Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжил функционировать», - заключил турецкий лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗерноРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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