Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку

В ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отлетом в Саудовскую Аравию он выразил мнение, что президент РФ хотел бы продолжения сделки.

«Я считаю, что президент Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжил функционировать», - заключил турецкий лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

