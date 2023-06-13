Путин сообщил о присутствии польских наемников в составе ВСУ и ДРГ

Президент России Владимир Путин сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов

«Они несут большие потери, скрывают их, но потери серьезные», - сказал российский лидер.

По его словам, Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ПольшаНаемникиВСУСпецоперацияВладимир Путин

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