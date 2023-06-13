Путин сообщил о присутствии польских наемников в составе ВСУ и ДРГ
13 июня 202317:10
Президент России Владимир Путин сообщил, что польские наемники воюют в составе ВСУ и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
«Они несут большие потери, скрывают их, но потери серьезные», - сказал российский лидер.
По его словам, Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.
Во вторник, 13 июня, президент России встретился с военными корреспондентами, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Какой на хрен третий тур?»: Путин оценил приход к власти Ющенко
- Путин заявил о необходимости укреплять границы России
- Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости
- Путин сообщил о присутствии польских наемников в составе ВСУ и ДРГ
- В России учредили День военной присяги
- Путин: РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины
- Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов
- В Польше назвали контратаку России серьезной угрозой для ВСУ
- Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией
- Бывших работников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru