Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского.

Как утверждает Путин, на Украине Ленина сбрасывают с пьедестала, ставя на его место фашиста Бандеру, которого возвели в ранг национального героя.

Путин: РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины

Ранее сегодня на встрече с военными корреспондентами Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются прежними.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее высмеял инициативу об учреждении на Украине ордена националиста Степана Бандеры. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.


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ФОТО: kremlin.ru
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