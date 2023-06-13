Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского.

Как утверждает Путин, на Украине Ленина сбрасывают с пьедестала, ставя на его место фашиста Бандеру, которого возвели в ранг национального героя.