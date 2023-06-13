Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, в которой никогда не будет ничего неонацистского.
Как утверждает Путин, на Украине Ленина сбрасывают с пьедестала, ставя на его место фашиста Бандеру, которого возвели в ранг национального героя.
Ранее сегодня на встрече с военными корреспондентами Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, они меняются в зависимости от текущей ситуации, но в целом остаются прежними.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее высмеял инициативу об учреждении на Украине ордена националиста Степана Бандеры. Соответствующая петиция появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости
- Путин сообщил о присутствии польских наемников в составе ВСУ и ДРГ
- В России учредили День военной присяги
- Путин: РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины
- Путин заявил, что Россия не допустит на Украине неонацистов
- В Польше назвали контратаку России серьезной угрозой для ВСУ
- Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией
- Бывших работников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку
- СМИ: Несколько взрывов произошло в Луганске
- В Харькове переименовали улицы в честь погибших украинских командиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru