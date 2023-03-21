Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву оружия с ядерным компонентом

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад будет поставлять Киеву оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин.

Путин остался доволен переговорами с Си Цзиньпином

Комментируя планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, российский лидер отметил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры