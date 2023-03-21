Путин остался доволен переговорами с Си Цзиньпином

Президент Владимир Путин остался доволен переговорами с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Переговоры были успешными и прошли конструктивно. Подписанные документы отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся на высшей точке за всю историю», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности перейти на юани в торговле со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщает НСН.

Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 марта находится в Москве. Это его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.

