Путин заявил, что с 1 апреля ЛНР полностью контролируется Россией
С 1 апреля ЛНР полностью контролируется Россией, а в ДНР под контролем Киева осталось меньше 15% территории, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская народная республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А в Донецкой народной республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьёмся», — сказал российский лидер.
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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