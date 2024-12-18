Военэксперт Матвийчук рассказал об «ударе последней надежды» ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины могут готовить в Курской области контрудар. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По его словам, целью этого удара будет демонстрация якобы боеспособности украинской армии, чтобы добиться дальнейшей поддержки от избранного президента США Дональда Трампа.

Матвийчук отметил, что ослабшие позиции ВСУ в Курской области могут помешать планам президента Украины Владимира Зеленского создать видимость присутствия украинских бойцов на территории РФ.

«Задача, которую ставил Зеленский, — сохранить какую-то видимость присутствия в Курской области до инаугурации Трампа — может просто рассеяться. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить этот контрудар», - заключил он.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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