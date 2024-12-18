Военэксперт Матвийчук рассказал об «ударе последней надежды» ВСУ под Курском
Вооруженные силы Украины могут готовить в Курской области контрудар. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, целью этого удара будет демонстрация якобы боеспособности украинской армии, чтобы добиться дальнейшей поддержки от избранного президента США Дональда Трампа.
Матвийчук отметил, что ослабшие позиции ВСУ в Курской области могут помешать планам президента Украины Владимира Зеленского создать видимость присутствия украинских бойцов на территории РФ.
«Задача, которую ставил Зеленский, — сохранить какую-то видимость присутствия в Курской области до инаугурации Трампа — может просто рассеяться. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить этот контрудар», - заключил он.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, сообщает RT.
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