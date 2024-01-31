Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot
Самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, сообщил российский президент Владимир Путин.
Он заявил, что это было установлено экспертизой, Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета.
Ранее Минобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью ВСУ. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru