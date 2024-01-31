Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot

Ранее Минобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью ВСУ. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.



