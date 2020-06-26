В Совфеде оценили шансы Украины «вернуть» Крым

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об «уникальном шансе вернуть Крым и Донбасс». По словам политика, сейчас Россия переживает тяжелейший экономический кризис, поэтому украинские власти должны создать для нашей страны максимально неблагоприятные условия, чтобы заставить Россию «уйти из этих регионов».

«Мы видим, что цена на нефть упала. В России кризис с 5% падением ВВП. Теперь, когда Москва больше не может финансировать этот "чемодан без ручки", – есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма», – заявил Порошенко в эфире «Тризуб ФМ».

Украинские политики регулярно упражняются в поиске всё новых и новых способов возвращения Крыма в состав страны. Буквально в мае три шага для решения этого вопроса назвал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Стратегия Киева включает поддержания темы «оккупированного Крыма» в повестке дня, обеспечение эффективности санкционного режима в отношении Крым и поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию. Кулеба выразил уверенность, что «возвращение Крыма» Украине – «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».