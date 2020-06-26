В Совфеде оценили шансы Украины «вернуть» Крым
Украинские политики не устают говорить о «возвращении» Крыма. На этот раз речь об этом завел экс-президент страны Петр Порошенко.
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об «уникальном шансе вернуть Крым и Донбасс». По словам политика, сейчас Россия переживает тяжелейший экономический кризис, поэтому украинские власти должны создать для нашей страны максимально неблагоприятные условия, чтобы заставить Россию «уйти из этих регионов».
«Мы видим, что цена на нефть упала. В России кризис с 5% падением ВВП. Теперь, когда Москва больше не может финансировать этот "чемодан без ручки", – есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма», – заявил Порошенко в эфире «Тризуб ФМ».
Украинские политики регулярно упражняются в поиске всё новых и новых способов возвращения Крыма в состав страны. Буквально в мае три шага для решения этого вопроса назвал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Стратегия Киева включает поддержания темы «оккупированного Крыма» в повестке дня, обеспечение эффективности санкционного режима в отношении Крым и поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию. Кулеба выразил уверенность, что «возвращение Крыма» Украине – «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН назвал подобные планы пустыми, так как Крым стал российским бесповоротно и навсегда.
«Это штампы, общие слова. Он это делает для внутреннего потребления. Украинские националисты любят такое слышать. Санкции никак не влияют на ситуацию с Крымом. И никогда не повлияют. Подавляющее большинство руководителей влиятельных государств мира понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины», - заметил сенатор.
Киев, который продолжает считать Крым частью Украины, шлет ноты протеста по поводу и без. Последнюю - МИД направил Москве из-за парадов Победы в Крыму и Донбассе.
Сенатор Цеков заметил, что подобные заявления являются просто бесплодным сострясанием воздуха.
«Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что все, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России. Но, думаю, Киев прекрасно понимает, что Крым по праву вернулся в Россию и больше никогда не будет частью Украины. По данным соцопроса, только треть жителей Украины переживают по поводу Крыма, а двум третям эта тема неинтересна», - отметил собеседник НСН.
В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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