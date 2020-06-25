Россия вернёт Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму

Нота протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму будет возвращена украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными обращениями, как только Москва получит оригинал документа. С таким комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вопросы проведения любых мероприятий на территории полуострова относятся к компетенции исключительно российских властей. Захарова также ещё раз напомнила, что Крым - неотъемлемая часть Российской Федерации после его воссоединения с ней по результатам всенародного референдума.

Кроме того, представитель МИД РФ посоветовала Украине «экономить на бумаге». «Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», - цитирует ТАСС Захарову.

Он также назвала «беспредметными» упомянутые в ноте претензии украинской стороны по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, поскольку Россия не контролирует эти украинские регионы.

