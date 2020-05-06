В Совфеде ответили на план Киева по «возвращению» Крыма
Член Совета Федерации от Республики Крым в беседе с НСН назвал его планом для внутреннего пользования.
Три шага по «возвращению» Крыма Украине назвал глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Как сообщает «Лента.ру», стратегия Киева включает поддержания темы «оккупированного Крыма» в повестке дня, обеспечение эффективности санкционного режима в отношении Крым и поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию.
Кулеба выразил уверенность, что «возвращение Крыма» Украине – «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет».
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН оценил план Киева.
«Мы понимаем, что этот план абсолютно пустой. Это штампы, общие слова. Он это делает для внутреннего потребления. Украинские националисты любят такое слышать. Санкции никак не влияют на ситуацию с Крымом. И никогда не повлияют. Подавляющее большинство руководителей влиятельных государств мира понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины», - заметил сенатор.
По его мнению, был бы Кулеба реальным политиком, думал бы, как улучшить отношения с Россией, на первом этапе.
«А на втором признали бы Крым составной частью России. И тогда у Украины появился бы шанс выбраться из того болота, в котором находится страна и стать цивилизованным государством», - заключил Цеков.
Ранее Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над заявлениями в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.
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