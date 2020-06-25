В Совфеде призвали на реагировать на Киев после парадов Победы в Крыму

«Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что все, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России. Но, думаю, Киев прекрасно понимает, что Крым по праву вернулся в Россию и больше никогда не будет частью Украины. По данным соцопроса, только треть жителей Украины переживают по поводу Крыма, а двум третям эта тема неинтересна», - отметил собеседник НСН.

В ответ на многочисленные протесты Киева в связи с теми или иными мероприятиями в Крыму, например, визит первых лиц, российский МИД не раз подчеркивал, что никто не вправе указывать властям страны, когда и как посещать регионы.

