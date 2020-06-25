В Совфеде призвали на реагировать на Киев после парадов Победы в Крыму
Сенатор от Крыма заявил НСН, что на Украине осознают, что Крым является частью России на законных основаниях, но публично признать это не могут.
Украина направила России ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму и Донбассе. В официальном заявлении на сайте МИДа страны отмечается, что торжества на полуострове приводят к «эскалации напряженности в украинско-российских отношениях». Напомним, парады Победы прошли накануне в Севастополе, Симферополе и Керчи, а также в Донецке и Луганске.
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил НСН, что Киев понимает, что Крым – часть России, но публично признать это не может.
«Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что все, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России. Но, думаю, Киев прекрасно понимает, что Крым по праву вернулся в Россию и больше никогда не будет частью Украины. По данным соцопроса, только треть жителей Украины переживают по поводу Крыма, а двум третям эта тема неинтересна», - отметил собеседник НСН.
В ответ на многочисленные протесты Киева в связи с теми или иными мероприятиями в Крыму, например, визит первых лиц, российский МИД не раз подчеркивал, что никто не вправе указывать властям страны, когда и как посещать регионы.
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