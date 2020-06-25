В Совфеде призвали на реагировать на Киев после парадов Победы в Крыму

Сенатор от Крыма заявил НСН, что на Украине осознают, что Крым является частью России на законных основаниях, но публично признать это не могут. 

Украина направила России ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму и Донбассе. В официальном заявлении на сайте МИДа страны отмечается, что торжества на полуострове приводят к «эскалации напряженности в украинско-российских отношениях». Напомним, парады Победы прошли накануне в Севастополе, Симферополе и Керчи, а также в Донецке и Луганске.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил НСН, что Киев понимает, что Крым – часть России, но публично признать это не может.

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«Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно. Никак Украина не может согласиться публично, что все, что происходит в Крыму, это внутреннее дело России. Но, думаю, Киев прекрасно понимает, что Крым по праву вернулся в Россию и больше никогда не будет частью Украины. По данным соцопроса, только треть жителей Украины переживают по поводу Крыма, а двум третям эта тема неинтересна», - отметил собеседник НСН.

В ответ на многочисленные протесты Киева в связи с теми или иными мероприятиями в Крыму, например, визит первых лиц, российский МИД не раз подчеркивал, что никто не вправе указывать властям страны, когда и как посещать регионы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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