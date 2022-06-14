Пушилин заявил о привлечении дополнительных сил в ДНР
Донецкая Народная Республика запрашивает у Москвы дополнительные союзнические силы, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Это необходимо из-за растущего числа обстрелов Донецка со стороны Украины. По словам Пушилина, необходимо использовать возможности всех союзников.
Отмечается, что власти ДНР принимают «исчерпывающие меры», чтобы обеспечить безопасность граждан как можно скорее.
Глава республики отметил, что украинские власти перешли все грани, использовав «запрещенные методы ведения войны».
Напомним, количество пострадавших от обстрелов войсками Украины жителей Донецка выросло до 33 человек.
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