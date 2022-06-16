Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс
В битве за Донбасс военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошел перелом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», - цитирует Пушилина «Интерфакс».
Он добавил, что «в самое ближайшее время» ДНР сможет принять «исчерпывающие меры» для того, чтобы не дать противнику обстреливать Донбасс. По его словам, ДНР с союзниками продвинется так далеко вглубь Украины, чтобы «обеспечить нашу безопасность, ликвидировать угрозу обстрелов».
Ранее Пушилин призвал в ходе российской военной операции на Украине «освободить все русские города», включая Одессу.
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