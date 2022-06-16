Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс

В битве за Донбасс военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошел перелом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», - цитирует Пушилина «Интерфакс».