Пушилин призвал «освободить все русские города» на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал в ходе российской военной операции на Украине «освободить все русские города», включая Одессу.

Глава ДНР рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине

«Нужно освобождать все русские города», - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, надо ли брать Одессу.

Глава ДНР также высказал мнение, что спецоперация может завершиться к концу года. Кроме того, Пушилин заявил, что Украины как государства в обозримом будущем может не стать.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаОдессаДенис Пушилин
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