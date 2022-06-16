Пушилин призвал «освободить все русские города» на Украине

«Нужно освобождать все русские города», - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, надо ли брать Одессу.

Глава ДНР также высказал мнение, что спецоперация может завершиться к концу года. Кроме того, Пушилин заявил, что Украины как государства в обозримом будущем может не стать.



