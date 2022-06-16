Пушилин призвал «освободить все русские города» на Украине
16 июня 202211:30
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал в ходе российской военной операции на Украине «освободить все русские города», включая Одессу.
«Нужно освобождать все русские города», - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, надо ли брать Одессу.
Глава ДНР также высказал мнение, что спецоперация может завершиться к концу года. Кроме того, Пушилин заявил, что Украины как государства в обозримом будущем может не стать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru