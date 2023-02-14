СМИ: запрет Украины на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу военных
Запрет для жителей Украины на въезд в Артемовск, введенный Киевом, может оказаться прелюдией к выводу украинских Вооруженных сил из города, сообщает The New York Times.
По данным издания, решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными». Как сообщил украинский полковник Сергей Череватый, ситуация в Артемовске критическая, однако город находится под контролем Украины.
Как заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску.
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