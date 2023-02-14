СМИ: запрет Украины на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу военных

По данным издания, решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными». Как сообщил украинский полковник Сергей Череватый, ситуация в Артемовске критическая, однако город находится под контролем Украины.

Как заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску.

