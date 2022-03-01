Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь
1 марта 202212:10
Задача сил Донецкой народной республики (ДНР) — окружить украинский Мариуполь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что во вторник окружение Мариуполя будет закончено, и город будет полностью взят в кольцо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru