Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь

«Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что во вторник окружение Мариуполя будет закончено, и город будет полностью взят в кольцо.

