Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь

Задача сил Донецкой народной республики (ДНР) — окружить украинский Мариуполь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Задача на сегодняшний день - взять в кольцо непосредственно Мариуполь», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что во вторник окружение Мариуполя будет закончено, и город будет полностью взят в кольцо.

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ТЕГИ:МариупольДНРДенис Пушилин
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