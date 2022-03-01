В ДНР заявили о скором взятии Мариуполя в кольцо

«Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено. Он будет полностью взят в кольцо», — сообщил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель ДНР рассказал, что жителям города уже сейчас не хватает продуктов и призвал попытаться как можно быстрее сделать гуманитарный коридор для выхода мирных граждан.

Ранее ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов заявил, что украинские военные вскоре будут взяты в кольцо и начнут массово складывать оружие, пишет Газета.ру. По словам Семенова, украинские силовики вблизи Донецка уже испытывают проблемы с топливом, питанием, средствами снабжения, отмечает РЕН ТВ.

