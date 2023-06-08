Пушилин: ВСУ пытались проломить линию обороны в ДНР

Украинские Вооруженные силы пытались проломить линию обороны в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.

Пушилин заявил, что ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области

По его словам, российские военные успешно отбили атаку. Армия РФ продвигается в довольно сложных обстоятельствах с учетом той техники, которую Киев получил от Запада. Пушилин указал, что российские потери несопоставимы с потерями Украины в разных частях боевого соприкосновения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин

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