Пушилин: ВСУ пытались проломить линию обороны в ДНР
Украинские Вооруженные силы пытались проломить линию обороны в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы республики Дениса Пушилина.
По его словам, российские военные успешно отбили атаку. Армия РФ продвигается в довольно сложных обстоятельствах с учетом той техники, которую Киев получил от Запада. Пушилин указал, что российские потери несопоставимы с потерями Украины в разных частях боевого соприкосновения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru