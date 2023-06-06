Пушилин заявил, что ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области

Он отметил, что прошедшие два дня на фронте выдались «непростыми». По словам Пушилина, ВСУ пытаются выбить российских военных с позиций.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дают власти Киева, сообщает «Радиоточка НСН».

