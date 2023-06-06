Пушилин заявил, что ВСУ два дня атакуют на стыке ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) два прошедших дня предпринимали серьезные попытки контратаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что прошедшие два дня на фронте выдались «непростыми». По словам Пушилина, ВСУ пытаются выбить российских военных с позиций.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинцы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дают власти Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru