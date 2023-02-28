Пушилин: ВС России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск

Практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем войск России, сообщил в эфире «Первого канала» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска

По его словам, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.

Как сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский, ситуация на этом артемовском направлении остается постоянно сложной.

Ранее на Украине признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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