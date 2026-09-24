Россиянам рассказали о доходе по банковскому вкладу со ставкой 20% годовых

Он привёл в пример один из банков, который предлагает такой продукт. Однако действуют условия только 95 дней, внести можно не более 300 тысяч рублей, а оформление возможно только через маркетплейс «Финуслуги». По словам эксперта, это «рекламная кампания для продвижения платформы».

«В итоге в лучшем случае можно заработать за три месяца 15 тысяч рублей. Для банка такие расходы на привлечение клиента в целом незначимы», — указал он.

Кучинский добавил, что вклады со ставкой 20% не несут рисков. Они просто не настолько прибыльные, так как в рекламе не говорят «о коротком сроке и небольшом потолке».

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в 2027 году самыми выгодными будут вклады на 6-12 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

