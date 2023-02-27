Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска

Для окружения украинских войск в Артемовске появились благоприятные обстоятельства. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, силы ЧВК «Вагнер», освободив Ягодное и Берховку, открыли путь к населенным пунктам Хромово и Богдановке. Это обеспечило «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца», отметил Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что подрыв дамбы ВСУ не помешает продвижению российских подразделений. Он добавил, что украинцы оказали себе медвежью услугу, создав сложности для своих войск в северной части города.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в центре Артемовска. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин
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