В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале прокомментировала положение ВСУ в районах боевых действий.
Текущую обстановку она оценила как «сложную».
Маляр уточнила, что труднее всего украинским войскам приходится в районе Артемовска (Бахмут). Российские штурмовые подразделения наращивают давление на ВСУ, констатировала замминистра.
По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы.
О больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении ранее рассказала медработаник из Латвии Сармите Цируле. В интервью газете The New York Times она сообщила, что многие военнослужащие убиты и ранены.
В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения ликвидировали на Краснолиманском направлении около 140 бойцов ВСУ, передает НСН.
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