В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта

Текущую обстановку она оценила как «сложную».

Маляр уточнила, что труднее всего украинским войскам приходится в районе Артемовска (Бахмут). Российские штурмовые подразделения наращивают давление на ВСУ, констатировала замминистра.

По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы.

О больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении ранее рассказала медработаник из Латвии Сармите Цируле. В интервью газете The New York Times она сообщила, что многие военнослужащие убиты и ранены.

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения ликвидировали на Краснолиманском направлении около 140 бойцов ВСУ, передает НСН.

