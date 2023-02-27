В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале прокомментировала положение ВСУ в районах боевых действий.

Вооружённые силы РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области

Текущую обстановку она оценила как «сложную».

Маляр уточнила, что труднее всего украинским войскам приходится в районе Артемовска (Бахмут). Российские штурмовые подразделения наращивают давление на ВСУ, констатировала замминистра.

По ее словам, действия армии РФ истощают украинские силы.

О больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении ранее рассказала медработаник из Латвии Сармите Цируле. В интервью газете The New York Times она сообщила, что многие военнослужащие убиты и ранены.

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения ликвидировали на Краснолиманском направлении около 140 бойцов ВСУ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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