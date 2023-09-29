Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на артемовском направлении

По его словам, противник пытался имитировать наступление в направлении населенных пунктов Андреевка, Берховка и Курдюмовка. Пушилин отметил, что подразделения ВСУ понесли серьезные потери и отошли на исходные позиции.

Советник главы ДНР Ян Гагин в пятницу сообщил, что российские силы за несколько дней боев уничтожили около 40 единиц украинской техники к югу от Артемовска.

Ранее в результате удара Вооруженных сил России в районе Серебрянского лесничества ВСУ потеряли около 50 бойцов, передает «Радиоточка НСН».

