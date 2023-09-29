Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на артемовском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались имитировать наступление на артемовском направлении, но были отброшены на исходные позиции, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой республики Денис Пушилин.
По его словам, противник пытался имитировать наступление в направлении населенных пунктов Андреевка, Берховка и Курдюмовка. Пушилин отметил, что подразделения ВСУ понесли серьезные потери и отошли на исходные позиции.
Советник главы ДНР Ян Гагин в пятницу сообщил, что российские силы за несколько дней боев уничтожили около 40 единиц украинской техники к югу от Артемовска.
Ранее в результате удара Вооруженных сил России в районе Серебрянского лесничества ВСУ потеряли около 50 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru