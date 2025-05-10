В ДТП в Бурятии пострадали двое детей
В Бурятии в ДТП, которое произошло вблизи села Нижняя Иволга, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в МВД республики.
В ведомстве рассказали, что авария произошла 10 мая примерно в 12:30 дня по местному времени (в 7:30 по Москве). В ДТП столкнулись два легковых автомобиля — «Honda Freed» и «Toyota Camry».
Отмечается, что пострадавшие, среди которых дети двух и восьми лет, доставлены в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таиланде в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru