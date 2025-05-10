Роскачество: В РФ режим тишины распространяется и на дачи

Режим соблюдения тишины в определенные часы распространяется не только на городское жилье, но и на дачные участки. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Роскачества.

В ведомстве напомнили, что к источникам шума в том числе относят музыку, фейерверки, ремонтные работы, лай собак, громкие разговоры и свист.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что для каждого субъекта РФ установлены свои временные рамки для «часов тишины». Например, в Московской и Ленинградской областях запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 часов вечера до 10:00 часов утра, а в будни — с 21:00 до 08:00.

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Представители ведомства добавили, что нарушение этих правил грозит административной ответственностью. Так, в Подмосковье штраф может составить до трех тысяч рублей, в Ленобласти — до двух тысяч рублей. В первый раз нарушители могут ограничиться предупреждением, но при повторных жалобах сумма штрафа увеличивается.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН опроверг появившиеся в СМИ сообщения о запрете на теплицы с 1 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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