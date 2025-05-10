Роскачество: В РФ режим тишины распространяется и на дачи

Режим соблюдения тишины в определенные часы распространяется не только на городское жилье, но и на дачные участки. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Роскачества.

В ведомстве напомнили, что к источникам шума в том числе относят музыку, фейерверки, ремонтные работы, лай собак, громкие разговоры и свист.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что для каждого субъекта РФ установлены свои временные рамки для «часов тишины». Например, в Московской и Ленинградской областях запрещено шуметь в выходные и праздничные дни с 22:00 часов вечера до 10:00 часов утра, а в будни — с 21:00 до 08:00.