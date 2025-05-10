СМИ: При взрыве гранаты в Лосино-Петровском погибли два человека
В Подмосковье в Лосино-Петровском в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Согласно данным источника, вечером 9 Мая компания из двоих мужчин и их жен отмечала День Победы в одном из домов на улице Горького. Во время этого 46-летний Сергей, который, по предварительной информации, был участником СВО, достал гранату. Известно, что мужчины вышли покурить на лестницу, после чего раздался взрыв.
В результате ЧП Сергей и его 34-летний знакомый погибли. Женщины получили легкие ранения и отказались от госпитализации.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц.
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