СМИ: При взрыве гранаты в Лосино-Петровском погибли два человека

Согласно данным источника, вечером 9 Мая компания из двоих мужчин и их жен отмечала День Победы в одном из домов на улице Горького. Во время этого 46-летний Сергей, который, по предварительной информации, был участником СВО, достал гранату. Известно, что мужчины вышли покурить на лестницу, после чего раздался взрыв.

В результате ЧП Сергей и его 34-летний знакомый погибли. Женщины получили легкие ранения и отказались от госпитализации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц.

