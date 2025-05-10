СМИ: Продюсер Разин через суд намерен отменить завещание певца Шатунова
Музыкальный продюсер Андрей Разин собирается через суд отменить завещание экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным источника, иск Разина был принят к рассмотрению, и судебное заседание по нему уже назначено. Известно, что в число ответчиков включены жена певца, его сын и дочь. Однако иные подробности дела пока не приводятся.
До этого адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев говорил, что родственники певца выиграли суд против Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Еще до смерти певец в течение нескольких лет боролся с Андреем Разиным в суде. 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу исполнителя и назвал поддельными документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.
Ранее юрист по авторскому праву Виктор Осипов в интервью НСН объяснил, что Андрей Разин даже через Турцию не сможет засудить певца Шамана и других артистов за якобы незаконное исполнение песен группы «Ласковый май».
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