СМИ: Продюсер Разин через суд намерен отменить завещание певца Шатунова

Музыкальный продюсер Андрей Разин собирается через суд отменить завещание экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, иск Разина был принят к рассмотрению, и судебное заседание по нему уже назначено. Известно, что в число ответчиков включены жена певца, его сын и дочь. Однако иные подробности дела пока не приводятся.

До этого адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев говорил, что родственники певца выиграли суд против Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».