Захарова сравнила парад в Москве и встречу глав МИД стран ЕС во Львове
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Евросоюза во время Парада Победы в Москве 9 мая.
По ее словам, в момент, когда в российской столице проходил парад, посвященный 80-летию Великой Победы, Запад пытался переключить мировое внимание с этого события на заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Эта встреча состоялась накануне во Львове на Украине.
«Пока в Москве проходил Парад Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ с иронией также заметила, что западные страны проявили креатив и контрастность в своих действиях.
Ранее Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает ветеранам на 9 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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