Захарова сравнила парад в Москве и встречу глав МИД стран ЕС во Львове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Евросоюза во время Парада Победы в Москве 9 мая.

По ее словам, в момент, когда в российской столице проходил парад, посвященный 80-летию Великой Победы, Запад пытался переключить мировое внимание с этого события на заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Эта встреча состоялась накануне во Львове на Украине.