Он также отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе населенного пункта Опытное в ДНР. Противник активизировался в районе населенного пункта и попытался атаковать с применением танков и БМП.

В ходе «мясных штурмов» в районе населенного пункта Работино украинские войска потеряли около 10 тысяч человек, сообщил ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Также он заявил об уничтожении второго танка Challenger 2, передает «Радиоточка НСН».

