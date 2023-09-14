Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском
Сообщения о том, что ВСУ взяли Андреевку под Артемовском, являются вбросом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент в районе Клещеевки и Андреевки идут ожесточенные бои, есть улучшения позиций российских сил за последние сутки.
Он также отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в районе населенного пункта Опытное в ДНР. Противник активизировался в районе населенного пункта и попытался атаковать с применением танков и БМП.
В ходе «мясных штурмов» в районе населенного пункта Работино украинские войска потеряли около 10 тысяч человек, сообщил ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Также он заявил об уничтожении второго танка Challenger 2, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru