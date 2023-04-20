Пушилин: В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои

В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои, бойцы «Вагнера» продвигаются, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, вагнеровцы продолжают двигаться вперед днем и ночью.

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До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет. По его словам, нельзя сказать, что украинские войска отступают согласованно, есть попытки выхода малых подразделений. Он отметил, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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