Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт теоретически способен «за один день» вызвать коллапс Украины, прекратив поставки электроэнергии и газа, но не намерен этого делать. Об этом он сказал в интервью порталу Patriota, опубликованном на YouTube.

По его словам, Украина получает из Венгрии значительную часть энергоресурсов, и любая крупная авария на линиях электропередачи или в газовых сетях парализовала бы страну. Однако, подчеркнул Орбан, дестабилизация соседнего государства противоречит интересам Будапешта, так как «разваливающаяся Украина» на границе несла бы угрозу безопасности самой Венгрии, в том числе через рост террористических рисков и ухудшение положения венгерского меньшинства в Закарпатье.

Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента

Премьер отметил, что в Киеве понимают эту позицию, поэтому позволяют себе «наглое поведение», зная, что Венгрия не заинтересована в подрыве их стабильности. Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО.

По его мнению, между странами существует постоянный конфликт интересов, который в составе общих союзов решался бы не в пользу Венгрии и привел бы к ухудшению ее экономического положения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаВенгрия

