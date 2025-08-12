Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт теоретически способен «за один день» вызвать коллапс Украины, прекратив поставки электроэнергии и газа, но не намерен этого делать. Об этом он сказал в интервью порталу Patriota, опубликованном на YouTube.
По его словам, Украина получает из Венгрии значительную часть энергоресурсов, и любая крупная авария на линиях электропередачи или в газовых сетях парализовала бы страну. Однако, подчеркнул Орбан, дестабилизация соседнего государства противоречит интересам Будапешта, так как «разваливающаяся Украина» на границе несла бы угрозу безопасности самой Венгрии, в том числе через рост террористических рисков и ухудшение положения венгерского меньшинства в Закарпатье.
Премьер отметил, что в Киеве понимают эту позицию, поэтому позволяют себе «наглое поведение», зная, что Венгрия не заинтересована в подрыве их стабильности. Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО.
По его мнению, между странами существует постоянный конфликт интересов, который в составе общих союзов решался бы не в пользу Венгрии и привел бы к ухудшению ее экономического положения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан не принял участие в заседании Совета министров внутренних дел СНГ
- Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину
- Умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас
- В Белом доме ответили на вопрос о планах Трампа посетить Россию
- В Белом доме отказались комментировать вопрос «обмена территориями» РФ и Украины
- «Не только Украина»: О чем Путин договорится с Трампом на Аляске
- Врач назвал группы, которым в первую очередь нужна прививка от менингококка
- В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина в США
- Россиянам рассказали, сколько желаний они смогут загадать в ночь на среду
- Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке провокаций к саммиту Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru