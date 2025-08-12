Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт теоретически способен «за один день» вызвать коллапс Украины, прекратив поставки электроэнергии и газа, но не намерен этого делать. Об этом он сказал в интервью порталу Patriota, опубликованном на YouTube.

По его словам, Украина получает из Венгрии значительную часть энергоресурсов, и любая крупная авария на линиях электропередачи или в газовых сетях парализовала бы страну. Однако, подчеркнул Орбан, дестабилизация соседнего государства противоречит интересам Будапешта, так как «разваливающаяся Украина» на границе несла бы угрозу безопасности самой Венгрии, в том числе через рост террористических рисков и ухудшение положения венгерского меньшинства в Закарпатье.