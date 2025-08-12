В Белом доме отказались комментировать вопрос «обмена территориями» РФ и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать на вопрос о возможном «обмене территориями» между Россией и Украиной. Она отметила, что этот вопрос президент США Дональд Трамп обсудит напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», — цитирует Левитт RT.