В Белом доме отказались комментировать вопрос «обмена территориями» РФ и Украины
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать на вопрос о возможном «обмене территориями» между Россией и Украиной. Она отметила, что этот вопрос президент США Дональд Трамп обсудит напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», — цитирует Левитт RT.
Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в Анкоридже (Аляска) и будут посвящены поиску вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Над городом в день встречи будет закрыто воздушное пространство, ограничения снимут 16 августа, передает «Радиоточка НСН».
