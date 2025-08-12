Врач назвал группы, которым в первую очередь нужна прививка от менингококка

Детям и пожилым людям следует в первую очередь проходить вакцинацию от менингококковой инфекции из-за ослабленной иммунной системы. Об этом NEWS.ru рассказал инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что сделать прививку также стоит тем, кто планирует провести отпуск за рубежом. В ряде стран вакцинация обязательна: например, в Саудовской Аравии при въезде на Хадж требуют сертификат о прививке от менингококка.

Сейчас вакцинацию проводят в основном по эпидемиологическим показаниям — в районах, где зафиксированы вспышки заболевания.

Однако, по словам Малышева, если человек приходит на прививку от гриппа, ему могут предложить сделать и прививку от менингококка в тот же день, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
