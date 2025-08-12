Умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас
12 августа 202522:36
Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников на Арзамас в Нижегородской области скончался, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, врачи сделали все возможное для спасения мужчины. Глава области выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье необходимую помощь.
Налет дронов произошел в ночь на 11 августа. По данным властей, были атакованы две промзоны региона.
В Арзамасском округе тогда погиб один сотрудник предприятия, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу, передает «Радиоточка НСН».
