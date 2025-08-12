Умер один из пострадавших при атаке дронов на Арзамас

Белый дом заявил, что Трамп хочет посвятить встречу на Аляске в основном Украине Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса Депутат Смолин поддержал инициативу о нулевой ставке на образовательные кредиты На подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи туристам Худрук театра «Модерн» рассказал о самой ценной пластинке в его коллекции