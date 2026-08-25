Российское авторское общество подало иск на 3,5 млн рублей к рэперу L'One

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Российского авторского общества (РАО) к рэперу L'One (Леван Горозия) на сумму более 3,5 млн рублей. Информация об этом содержится в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Исковые требования РАО составляют 3 млн 546 тыс. 374 рубля. Заявление было подано 24 августа, однако дата его рассмотрения судом пока не назначена.

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В 2019 году музыкант покинул лейбл Black Star и лишился прав на собственные песни и сценическое имя. После продолжительных судебных разбирательств артисту удалось вернуть возможность исполнять свои композиции и использовать раскрученный среди поклонников музыки псевдоним.

Ранее стало известно, что Баста погасил долг по патентным пошлинам в размере 54 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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