Российское авторское общество подало иск на 3,5 млн рублей к рэперу L'One

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Российского авторского общества (РАО) к рэперу L'One (Леван Горозия) на сумму более 3,5 млн рублей. Информация об этом содержится в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Исковые требования РАО составляют 3 млн 546 тыс. 374 рубля. Заявление было подано 24 августа, однако дата его рассмотрения судом пока не назначена.