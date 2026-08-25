В Астраханской области ужесточат правила продажи бензина

Власти Астраханской области вводят новые ограничения на автозаправочных станциях региона. Лимит продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизят до 30 литров на одного человека в сутки, что позволит увеличить пропускную способность АЗС и обслужить больше автомобилистов.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам разобраться с ситуациями, когда водители занимают очередь заранее, оставляя машины на сутки. По словам главы региона, такие действия приводят к образованию очередей в два ряда и создают аварийные ситуации на дорогах, мешая нормальной работе заправок.