В Астраханской области ужесточат правила продажи бензина

Власти Астраханской области вводят новые ограничения на автозаправочных станциях региона. Лимит продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизят до 30 литров на одного человека в сутки, что позволит увеличить пропускную способность АЗС и обслужить больше автомобилистов.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам разобраться с ситуациями, когда водители занимают очередь заранее, оставляя машины на сутки. По словам главы региона, такие действия приводят к образованию очередей в два ряда и создают аварийные ситуации на дорогах, мешая нормальной работе заправок.

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Бабушкин отметил, что ситуация с топливом остается непростой по всей стране. При этом он подчеркнул, что поставки в Астраханскую область осуществляются стабильно и сохраняются на уровне прошлого года, что позволяет региону справляться с повышенным спросом.

Ранее сообщалось, что бензин АИ-95 пропал с 80% АЗС в российских регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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