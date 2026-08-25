Депутат Журавлев назвал новую цель для удара «Орешником»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о возможном применении ракеты «Орешник» и предложил конкретную цель для удара. По его словам, это оружие используют в исключительных случаях, что каждый раз вызывает серьезную реакцию на Западе, пишет «Лента.ру».
Депутат отметил, что обсуждать применение «Орешника» без знания планов Генштаба бессмысленно, но в следующий раз ракету стоило бы направить на европейский завод, где собирают беспилотники для атак на российские города. Журавлев подчеркнул, что такой удар продемонстрировал бы реальные возможности оружия, а не просто послужил бы инструментом запугивания.
Парламентарий уточнил, что атаку стоит проводить в дневное время, когда на предприятии работают специалисты. По его мнению, это позволит одновременно уничтожить производственные мощности и квалифицированный персонал, занимающийся созданием опасной продукции.
«Уверен, что после этого к нашим предупреждениям на Западе станут прислушиваться куда внимательнее», — уверен Журавлев.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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