Депутат Журавлев назвал новую цель для удара «Орешником»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался о возможном применении ракеты «Орешник» и предложил конкретную цель для удара. По его словам, это оружие используют в исключительных случаях, что каждый раз вызывает серьезную реакцию на Западе, пишет «Лента.ру».

Депутат отметил, что обсуждать применение «Орешника» без знания планов Генштаба бессмысленно, но в следующий раз ракету стоило бы направить на европейский завод, где собирают беспилотники для атак на российские города. Журавлев подчеркнул, что такой удар продемонстрировал бы реальные возможности оружия, а не просто послужил бы инструментом запугивания.

Песков: Ударами по складам маркетплейсов Украина открыла ящик Пандоры

Парламентарий уточнил, что атаку стоит проводить в дневное время, когда на предприятии работают специалисты. По его мнению, это позволит одновременно уничтожить производственные мощности и квалифицированный персонал, занимающийся созданием опасной продукции.

«Уверен, что после этого к нашим предупреждениям на Западе станут прислушиваться куда внимательнее», — уверен Журавлев.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияАлексей Журавлев

Горячие новости

Все новости

партнеры