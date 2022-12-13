Пушилин заявил об освобождении более половины ДНР от ВСУ

Стало известно, сколько территории Донецкой народной республики освобождено от Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин рассказал о продвижении российских военных на всей линии соприкосновения

По его словам, освобождено более 50 процентов. При этом процент освобожденного населения гораздо больший.

Как отметил Пушилин, задачей военных является освобождение «всей территории ДНР в конституционных границах». «Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее», — подчеркнул врио.

Ранее политик заявил, что увольнения «нерадивых» глав населенных пунктов Донецкой Народной Республики, к которым есть претензии местных жителей, будут продолжены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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