Педиатр объяснила, как правильно укреплять иммунитет школьников

Рацион ребенка должен быть разнообразным: овощи и фрукты обеспечивают клетчаткой, белковые продукты нужны для построения тканей и иммунных клеток, а цельнозерновые продукты и орехи служат источником минералов и полезных жиров.

Мед, лимон, чеснок и имбирь могут присутствовать в меню, но не создают защитный барьер от вирусов, а витамин C не предотвращает простуду у всех детей.

Врач подчеркнула, что витамины и микроэлементы необходимы только при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях. Давать несколько комплексов «на всякий случай» не имеет смысла, поскольку у здоровых детей нет убедительных доказательств, что поливитамины предотвращают простуды.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в в пресс-центре НСН предложил ввести утренний фильтр для борьбы с ОРВИ в школах.

