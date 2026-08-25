Педиатр объяснила, как правильно укреплять иммунитет школьников
Иммунную систему школьника невозможно укрепить одной таблеткой или народным средством. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
По словам специалиста, нормальная работа иммунитета зависит от достаточного сна, сбалансированного питания, физической активности и времени на восстановление.
Рацион ребенка должен быть разнообразным: овощи и фрукты обеспечивают клетчаткой, белковые продукты нужны для построения тканей и иммунных клеток, а цельнозерновые продукты и орехи служат источником минералов и полезных жиров.
Мед, лимон, чеснок и имбирь могут присутствовать в меню, но не создают защитный барьер от вирусов, а витамин C не предотвращает простуду у всех детей.
Врач подчеркнула, что витамины и микроэлементы необходимы только при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях. Давать несколько комплексов «на всякий случай» не имеет смысла, поскольку у здоровых детей нет убедительных доказательств, что поливитамины предотвращают простуды.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в в пресс-центре НСН предложил ввести утренний фильтр для борьбы с ОРВИ в школах.
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