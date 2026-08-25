В Турции начали расследование из-за фейкового поста о смерти Эрдогана
Прокуратура турецкого города Айдын инициировала расследование после появления в социальной сети публикации под заголовком «Эрдоган умер». Об этом 25 августа сообщил портал Odatv.
Сообщение было размещено на официальной странице местной газеты Denge, при этом имя человека, о котором шла речь, в посте не уточнялось. Позднее на сайте издания появилась информация, что новость касалась кончины женщины по имени Гюльшен Эрдоган, а не президента страны.
Надзорное ведомство расценило первоначальную публикацию как намеренное введение общественности в заблуждение. Прокуратура уже выдала ордера на задержание главного редактора газеты, руководителя офиса издания и автора скандального материала.
На полях саммита НАТО, который недавно прошел в Анкаре, президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при встрече с супругой турецкого лидера Эмине Эрдоган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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