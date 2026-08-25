В Турции начали расследование из-за фейкового поста о смерти Эрдогана

Прокуратура турецкого города Айдын инициировала расследование после появления в социальной сети публикации под заголовком «Эрдоган умер». Об этом 25 августа сообщил портал Odatv.

Сообщение было размещено на официальной странице местной газеты Denge, при этом имя человека, о котором шла речь, в посте не уточнялось. Позднее на сайте издания появилась информация, что новость касалась кончины женщины по имени Гюльшен Эрдоган, а не президента страны.