В Турции начали расследование из-за фейкового поста о смерти Эрдогана

Прокуратура турецкого города Айдын инициировала расследование после появления в социальной сети публикации под заголовком «Эрдоган умер». Об этом 25 августа сообщил портал Odatv.

Сообщение было размещено на официальной странице местной газеты Denge, при этом имя человека, о котором шла речь, в посте не уточнялось. Позднее на сайте издания появилась информация, что новость касалась кончины женщины по имени Гюльшен Эрдоган, а не президента страны.

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Надзорное ведомство расценило первоначальную публикацию как намеренное введение общественности в заблуждение. Прокуратура уже выдала ордера на задержание главного редактора газеты, руководителя офиса издания и автора скандального материала.

На полях саммита НАТО, который недавно прошел в Анкаре, президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при встрече с супругой турецкого лидера Эмине Эрдоган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Фейковые НовостиТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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