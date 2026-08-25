Эксперт раскрыла ключевое качество для успеха на рынке труда

Способность быстро адаптироваться к переменам и осваивать новые инструменты станет определяющим качеством для профессионального роста в ближайшие годы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

По словам эксперта, современный рынок труда трансформируется значительно быстрее, чем традиционные представления о карьерном развитии. Гибкость позволит специалистам гораздо проще пережить период структурной перестройки экономики и сохранить востребованность.

Эксперт рассказал о влиянии кредитной истории на трудоустройство

Компании все чаще отходят от модели, когда сотрудник годами поднимался по понятной лестнице внутри одной организации. Бизнес стремительно меняет структуру, сокращает отделы и внедряет автоматизацию, поэтому ответственность за развитие теперь лежит на самом работнике.

Особую роль играет искусственный интеллект — маркетологи, программисты, юристы и HR-специалисты уже применяют нейросети для части задач, а преимущество получают те, кто быстрее внедряет новые технологии в свою работу.

Ранее эксперт назвала основные привычки, которые мешают получить повышение на работе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
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