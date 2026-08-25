Эксперт раскрыла ключевое качество для успеха на рынке труда

Способность быстро адаптироваться к переменам и осваивать новые инструменты станет определяющим качеством для профессионального роста в ближайшие годы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

По словам эксперта, современный рынок труда трансформируется значительно быстрее, чем традиционные представления о карьерном развитии. Гибкость позволит специалистам гораздо проще пережить период структурной перестройки экономики и сохранить востребованность.